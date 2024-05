Así es la letra de 'We Will Rave', la canción con la que Kaleen representará a Austria en Eurovisión

Eurovisión 2024 ya está aquí y Nebulossa será la encargada de representar a España en el Festival de la Canción con la canción 'Zorra'. Un total de 37 países competirán en las dos semifinales, que arrancarán el 7 de mayo, para una final en la que solo estarán 16 países.

En este sentido, Kaleen será la encargada de representar a Austria en el festival con la canción We Will Rave. Y es que la artista ha estado desde pequeña actuando. Ganó su primer certamen de danza con tan solo siete años y en 2021 fue directora creativa del Festival de la Canción de Eurovisión Junior para España y Bulgaria.

Letra de la canción 'We Will Rave' de Eurovisión 2024

Ice running through my veins

You just did it again

Go cause I can’t be your friend

I’m cold but this is not the end

So I go go go

Where the broken hearted go

No one knows a thing about my haunted soul

I go oh oh

Wanna dance it off alone

I won't let it show

They will never know

When the darkness hits and we can’t be saved

We rum de dum dum da – We Will Rave

When our hearts are burning we feel no pain

We rum de dum dum da – We Will Rave

I see only silhouettes

I just wanna forget

About everything we said

And the demons in my head

So I go go go

Where the broken hearted go

No one knows a thing about my haunted soul

I go oh oh

Wanna dance it off alone

I won't let it show

They will never know

When the darkness hits and we can’t be saved

We rum de dum dum da – We Will Rave

When our hearts are burning we feel no pain

We rum de dum dum da – We Will Rave

Letra de 'We Will Rave' en español

Hielo corriendo por mis venas

Lo acabas de hacer de nuevo

Ve porque no puedo ser tu amigo

Tengo frío pero esto no es el final

Así que voy, voy, voy

A donde van los corazones rotos

Nadie sabe nada sobre mi alma atormentada

Voy oh oh

Quiero bailar solo

No dejaré que se note

Nunca lo sabrán

Cuando la oscuridad golpee y no podamos ser salvados

Nosotros ron de dum dum da – We Will Rave

Cuando nuestros corazones arden no sentimos dolor

Nosotros ron de dum dum da – We Will Rave

Solo veo siluetas

Solo quiero olvidar

Todo lo que dijimos

Y los demonios en mi cabeza

Así que voy, voy,

donde van los corazones rotos

Nadie sabe nada sobre mi alma atormentada

Voy, oh, oh

Quiero Baila solo

No dejaré que se note

Nunca lo sabrán

Cuando llegue la oscuridad y no podamos salvarnos

We ron de dum dum da – We Will Rave

Cuando nuestros corazones arden no sentimos dolor

We ron de dum dum da – deliraremos