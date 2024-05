Así es la canción de Joost Klein, 'Europapa', para representar a Países Bajos en Eurovisión

Escogida entre más de 600 propuestas, Países Bajos ha decidido que la canción que debe representarlos en Eurovisión es el Europapa de Joost Klein. Conocido por sus extrovertidas actuaciones, Klein se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de Países Bajos y, como no podía ser de otra manera, ha logrado una gran fama nacional e internacional con sus ritmos pegadizos y sus ingeniosos juegos de palabras.

Cuál es el significado de 'Europapa'

Tal y como le ocurre a Joost Klein durante toda la interpretación de la canción, los oyentes de Europapa no pueden dejar de mover los hombros al ritmo de la música.

En este tema, Joost Klein hace una alabanza a Europa, donde destaca que se quedará. Asimismo, nombra a varios países como Francia, Viena o Alemania, asegurando que desea salir de Holanda, su país de origen. Incluso, se atreve a decir que no necesita caracoles ni el típico fish and chips inglés, ni siquiera nuestra tan reconocida paella, aunque el artista apunta que no sabe "realmente qué es".

Esta es la letra en español de 'Europapa'

¡Europa, unámonos!

(Euro-pa-pa, Euro-pa-pa).

¡Es ahora o nunca!

¡Os amo a todos!

(Euro-pa-pa, Euro-pa-pa).

Bienvenidos a Europa, me quedaré aquí hasta que me muera.

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa.

Bienvenidos a Europa, me quedaré aquí hasta que me muera.

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa.

Visito a mis amigos en Francia,

o voy a Viena.

Quiero salir de Holanda, pero se ha desaparecido mi pasaporte.

Afortunadamente no necesito ningún visado para estar contigo.

Así que tomo el bus a Polonia o el tren a Berlín.

No tengo dinero para París así que uso mi imaginación.

¿Tienes un euro, por favor?

Digo "gracias" y "por favor".

Realmente lo he perdido todo excepto el tiempo,

así que viajo cada día, porque el mundo es mío.

Bienvenidos a Europa, me quedaré aquí hasta que me muera.

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa.

Bienvenidos a Europa, me quedaré aquí hasta que me muera.

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa.

Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.

Euro-pa-pa-pa (Hey).

Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.

Eu-ro-pa (Hey!).

Estoy en Alemania,

pero estoy tan solo...

Estoy en Italia, pero aún así duele.

Estoy huyendo de mí mismo.

Imploro ayuda todo el día.

Sí, incluso doy dinero a la gente,

pero no hay nadie que me ayude.

No necesito caracoles,

No necesito fish 'n chips,

No necesito paella, no,

Ni siquiera sé realmente qué es.

Enciendo la radio,

escucho a Stromae con Papaoutai.

No pararé hasta que digan, "Sí, sí, lo está haciendo bien, hey!".

Bienvenidos a Europa, me quedaré aquí hasta que me muera.

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa.

Bienvenidos a Europa, me quedaré aquí hasta que me muera.

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa.

Al final del día, todos somos humanos.

Mi padre solía decirme que es un mundo sin fronteras.

Te extraño cada día es lo que susurro en secreto.

¿Lo ves ahora, papá?

Te he escuchado.