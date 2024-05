Así es la letra de 'Rim Tim Tagi Dim', la canción de Baby Lasagna, uno de los favoritos, de Croacia en Eurovisión 2024

Baby Lasagna es el representante de Croacia para el Festival de la Canción de este año y se ha convertido en uno de los grandes favoritos del certamen. Según las últimas apuestas, el ganador de Eurovisión sería Croacia con un 26% de probabilidades. El artista llega a Suecia, país anfitrión, con un tema cargado de ritmo y energía que se llama Rim Tim Tagi Dim.

De hecho, la canción lleva varias semanas en las primeras posiciones del ranking de apuestas. ¿Conseguirá alzarse con la victoria? Baby Lasagna es un proyecto creado por Marko Purišić y con sus composiciones busca transmitir un mensaje sobre las preocupaciones y sufrimientos de nuestro entorno.

Letra de 'Rim Tim Tagi Dim' de Baby Lasagna

Ay, I’m a big boy now

I’m ready to leave, ciao mamma ciao

Ay, I’m a big boy now

I’m going away and I sold my cow

But before I leave, I must confess

I need a round of decompress

One more time for all the good times

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Gonna miss you all, but mostly the cat

Gonna miss my hay, gonna miss my bed

Most of all I’m gonna miss the dance

So come on ya’ll, let us prance

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Don’t call, don’t write

I’m leaving with the first light

Don’t cry, but dance

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

My anxiety attacks

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

I hope I find, peace in the noise

Wanna become one of the city boys

They’re all so pretty and so advanced

Maybe they also know our dance

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Bye mom, bye dad

Meow cat, please meow back

Don’t cry, just dance

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

My anxiety attacks

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

My anxiety attacks

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

My anxiety attacks

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Letra en castellano de 'Rim Tim Tagi Dim' de Baby Lasagna

Ay, ya soy un niño grande ya

estoy listo para irme, ciao mamma ciao

Ay, ya soy un niño grande ya

me voy y vendí mi vaca

Pero antes de irme, debo confesar

que necesito una ronda de descomprimir

Una vez más para todos los buenos momentos

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Los extrañaré a todos, pero sobre todo al gato

Voy a extrañar mi heno, voy a extrañar mi la cama

Sobre todo voy a extrañar el baile

Así que vamos todos, hagamos cabriolas

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

No llames, no escribas,

me voy con la primera luz

No llores, pero baila

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

No hay vuelta atrás

Mi presencia se vuelve negra

No hay vuelta atrás

Mis ataques de ansiedad

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Espero encontrar paz en el ruido

Quiero convertirme en uno de los chicos de la ciudad

Todos son tan bonitos y tan avanzados

Tal vez también conozcan nuestro baile

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Adiós mamá, adiós papá

Miau gato, por favor maúlla de vuelta

No llores, solo baila

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

No hay vuelta atrás

Mi presencia se vuelve negra

No hay vuelta atrás

Mis ataques de ansiedad

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

No hay vuelta atrás

Mi presencia se desvanece en negro

No hay vuelta atrás

Mis ataques de ansiedad

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

No hay vuelta atrás

Mi presencia se desvanece en negro

No hay vuelta atrás

Mis ataques de ansiedad

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim