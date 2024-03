Lecquio, sobre Genoveva Casanova: "No ha matado a Manolete y no tenía pareja, no soporto el victimismo de su comunicado"

Desde que las revistas captaron las imágenes de Genoveva Casanova junto a Federico de Dinamarca caminando juntos por Madrid, los medios de comunicación pusieron el foco en ellos y, por ello, ambos decidieron guardar silencio con respecto al asunto.

Tras mucho tiempo recluida, la actriz mexicana ha reaparecido ante las cámaras por su participación en el programa El Desafío, emitido en Antena 3 y donde coincidirá con otros personajes como Victoria Federica o Roberto Brasero.

Así, Genoveva ha reabierto al público sus redes sociales, donde ha compartido dos imágenes junto a su perro acompañadas de un texto en el que apunta: "Han sido unos meses en los que necesitaba paz y tranquilidad, pero ya estoy haciendo mi mayor esfuerzo para, poco a poco, poder volver a mi vida normal".

Este miércoles, desde el Club Social de Vamos a ver, Sandra Aladro ha dejado claro cómo ha pasado Genoveva Casanova los últimos cuatro meses en los que su entorno aseguraba que estaba "muy delicada de salud".

"Genoveva no ha estado desaparecida sino escondida. No han existido fotografías hasta ahora porque prácticamente no ha salido. Ha estado mucho tiempo en su piso de Madrid y en la finca sevillana de Cayetano Martínez de Irujo. En un primer momento, cuando salieron las fotografías junto a Federico de Dinamarca, estuvo en San Sebastián", ha explicado la periodista.

Sin embargo, Alessandro Lecquio ha sido mucho más contundente con la actitud de la actriz y con las palabras que esta ha escrito en su publicación de Instagram: "Esta señora no ha matado a Manolete, no ha hecho nada malo y menos siendo una mujer libre y sin pareja. No entiendo y no soporto ese tono victimista de su escrito como si hubiera pasado por un problema o una enfermedad grave".

"El victimismo es algo que no soporto, pero es que esta señora no es víctima de nada", ha sentenciado el conde. Finalmente, Sandra Aladro ha destacado que, según la revista ¡Hola!, Federico de Dinamarca ha visitado nuestro país en varias ocasiones tras la publicación de las fotografías.