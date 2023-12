Lecquio, sobre Bárbara Rey y Ángel Cristo Junior: "Es perverso por los dos lados y dan asco, ¡asco!, tanto el hijo como la madre"

La segunda parte de la entrevista de Ángel Cristo Junior en ¡De viernes!, el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta en Telecinco, ha generado aún más polémica que la primera. En esta ocasión, el hijo de Bárbara Rey ha denunciado que su madre le obligó a hacer las fotografías íntimas de Juan Carlos I.

Unas imágenes que habrían sido parte del chantaje de la vedette al entonces rey de España y en la que se les veía manteniendo relaciones íntimas. Asimismo, Ángel destacó que su madre le habría obligado a realizar las tomas cuando solo tenía doce años.

"Me dice que es un material muy comprometedor que no puede saber nadie. Tomamos la decisión de hacer las fotos y llegamos a la conclusión de que pedirá trabajo a cambio, no dinero", aseguró Ángel Cristo durante su intervención en el programa de Mediaset.

"Se esconde una cámara en la habitación y en el comedor, conectado a un cable y a una cámara de vídeo. En la habitación, enfocaba a la cama y se ve la cama. La calidad de la imagen era mala, pero se podía distinguir lo que pasaba en la cama", agregó Ángel Cristo. Unas declaraciones que han escandalizado a Alessandro Lecquio.

Desde el Club Social de Vamos a ver, el conde ha destacado: "Ver a tu madre manteniendo relaciones sexuales es perverso. Es perverso por los dos lados y dan asco, ¡asco!, tanto el hijo como la madre. Es una perversión por los dos lados, era un niño de doce años".