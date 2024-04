Lequio explota por la última insinuación de Ana Obregón: "Tener que responder una vez más a lo mismo hace que me sienta estúpido"

El pasado fin de semana, Ana Obregón se sentó en el plató de ¡De viernes! para responder a las preguntas de los colaboradores que, una vez más, preguntaron si Alessandro Lequio se había interesado por Ana Sandra, la nieta de la actriz.

Pese a que en otras ocasiones, Obregón había destacado que la niña estaría "deseando" conocer a su abuelo, sus últimas declaraciones podrían indicar que el conde ya habría visitado a la pequeña. Este lunes, Lequio ha respondido a las palabras de su expareja.

"Mi sentido del ridículo tiene un límite. Tener que responder una vez más a lo mismo hace que me sienta estúpido. La gente parece que no se da cuenta, pero cuando una persona sufre un gran duelo en la vida el dolor no desaparece, aprendes a convivir con él", ha señalado Lecquio desde el Club Social de Vamos a ver.

"Por eso, yo, desde el primer día, he dicho que no quiero hablar de nada que tenga que ver con mi hijo y eso voy a hacer. Lo siento", ha señalado. El conde que, además, ha recalcado que él no es "responsable" de las veces que Ana Obregón cuente su experiencia en televisión.

Respecto a la donación de los beneficios por derechos de autor del libro El chico de las musarañas que va a la Fundación de su hijo, Lequio ha apuntado: "Puedo decir, con exactitud, que son 127.000 euros".