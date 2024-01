Laura Bozzo denuncia "un susto horroroso" con un intento de atraco en Madrid: "Me dio un ataque de pánico"

Laura Bozzo, la exconcursante de GH VIP que continúa colaborando en Telecinco, ha denunciado en TardeAR el intento de atraco que sufrió este jueves en Madrid cuando fue a sacar dinero en efectivo.

La mexicana ha conectado con el programa de Telecinco para contar lo que le ocurrió: "Llevé a mi hija para que se hiciera un tattoo en la cadera, y no se podía pagar con tarjeta y cuando fui al cajero un joven con un aspecto horrible se puso detrás de mí".

Los hechos ocurrieron en la plaza Tirso de Molina, en Madrid. "Tenía los ojos de drogado y era muy alto. Cuando veo a este hombre me volteo, le miro a los ojos y le empiezo a gritar", ha contado.

Gracias a la ayuda de la gente, Laura Bozzo no sufrió un atraco: "En España es otra cosa, porque en otros países nadie se mete, pero vino una señora a ayudarme y este joven empezó a gritarme".

La mexicana avanzó por la calle con la señora, y hasta entró en una cafetería: "El chico también entró en la cafetería hasta que el dueño salió y dijo que iba a llamar a la policía".

Por su parte, Laura Bozzo le gritó: "No sé quién se asustó más, o yo o él, que con mis gritos salió disparado". "El de la cafetería me dijo que era común en esa plaza y reclamaban mayor refuerzo policial", ha contado.

La presentadora mexicana ha expresado que se pegó "un susto horroroso": "Mi reacción es siempre de gritar [...] pero cuando salió este hombre me senté y me dio un ataque de pánico horrible por lo que me podría haber pasado".