Las sorprendentes confesiones de Carlos Sobera, Matías y las gemelas de 'First Dates' en el juego del 'Yo, nunca'

San Valentín está cada vez más cerca. El próximo miércoles, 14 de febrero, los enamorados celebrarán su día, así como cualquier otra persona que aproveche la ocasión para sorprender a sus seres queridos con algún bonito detalle.

Quienes son especialmente expertos en el amor son los miembros del programa de Cuatro, First Dates. En el espacio de las noches de Carlos Sobera, personas de todas las edades y de todas partes del país acuden a encontrar pareja. Por ello, el presentador junto a sus compañeros han querido participar en un juego y desvelar sus secretos sobre cómo ligar.

Siguiendo unas reglas un tanto distintas a las habituales en el "yo, nunca", el equipo ha desvelado qué han hecho, y que no, en una cita. "Yo he mentido muchas veces para ligar. ¿Dónde está el problema?", ha asegurado Carlos Sobera, porque asegura que "no hay nada más importante en esta vida que ligar". Unas palabras que Matías también apoyaba.

Del mismo modo, el camarero no ha podido evitar confesar que es "el rey de la impuntualidad", pero tiene un truco: "Sé que si la otra persona me ama, me va a esperar". Aunque, a las gemelas esa actitud les "toca las narices" porque tienen que ser "respetuosas con la otra persona".

Lo que sí que han hecho las gemelas fue irse de una cita para estar con otra persona, aunque "con educación". De la misma manera, Carlos ha confesado que no se ha ido nunca de una cita a ciegas, algo a lo que Matías prefería no responder.

Quien entiende de escusas "torpes" para irse de una cita es el presentador del programa. No solo ha visto como alguno de los invitados al restaurante se iban en medio de la cena, sino que él mismo ha llegado a asegurar que le estaba "llamando" su madre o que se le "había roto la lavadora" para poder huir. Aunque "jamás en la vida" se le ocurriría dar plantón. A quien sí que se lo han dado ha sido a Matías, aunque él también lo ha hecho.