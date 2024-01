Las primeras imágenes de 'La isla de las tentaciones' alertan a las chicas: "No tienes que pegártela con todo el culo delante"

La tablet de Sandra Barneda se encendió por primera vez durante la noche del martes en La isla de las tentaciones. Aún no habían pasado 24 horas desde que las parejas se habían instalado, y los chicos ya protagonizaban las primeras imágenes.

Las novias aún no conocían a sus tentadores, al contrario que los chicos, que ya habían pasado su primera noche en la villa con las tentadoras -quienes, además, también conocieron a las novias-.

Ya lo dijo David antes del suceso: "Creo que para ser la primera noche nos hemos pasado un poco". Y así se lo tomaron ellas cuando vieron los bailes. "No había distancia en el baile, a la siguiente me largo de aquí", amenazó Andrea a Álvaro. "No tienes que coger y pegártela con todo el culo delante", le recriminó.

La luz naranja se encendió en Villa Montaña, alarmando a las chicas. Durante la noche, pudieron ver que fue porque Borja entró al jacuzzi. "Tenía la esperanza de que no fuese él", señaló Ana, que le pidió que no se repitiera.

"Tiene motivos para mosquearse, pero solo bailé y lo pasé bien", explicó Borja. "He venido a ponerme a prueba de verdad", continuó el joven, mostrando una actitud firme ante el reto que le depara la isla.