Las divertidas peticiones de Laura Escanes, Georgina Rodríguez y Rosario Flores en una nueva campaña publicitaria

¿Qué pasaría si Uber Eats pudiese entregar 'casi' cualquier cosa en los hogares españoles? Con esta premisa, la que se considera a sí misma como "más que una app de comida a domicilio" ha lanzado este viernes su campaña Pide casi casi de todo, de la mano de rostros tan reconocidas del panorama nacional como Georgina Rodríguez, Luis Figo, Laura Escanes, Brays Efe y Rosario Flores.

Aprovechando que hace poco dejamos atrás 2023, la empresa ha querido repasar algunos de los "momentos virales" más icónicos de nuestro país, como adaptación local de su campaña internacional Get almost almost anything.

De esta forma, "haciendo humor a partir de noticias relevantes o acontecimientos populares", tal y como señala Víctor Vázquez, director creativo de Ogilvy Madrid, Uber Eats demuestra a los consumidores todo lo que es capaz de ofrecerles.

En el anuncio, todos los sketches de las celebridades que los protagonizan están inspiradas en alimentos u objetos que, en cierto modo, les volvieron virales. En el caso de Georgina, que aparece acompañada de su hermana Ivana Rodríguez, rescata una de las frases más recordadas de su documental Soy Georgina, declarándose "ibero adicta" en una escena en la que pide jamón serrano a través de la app.

Por su parte, Laura Escanes, a quien vemos tumbada en su sofá, prefiere pedir que le quiten un tatuaje, pero no un cualquier tatuaje, sino ni más ni menos que la firma de su exmarido, Risto Mejide. Un grabado, ubicado en su 'booty', que, sin duda, dio mucho que hablar el pasado año.

Pero esta no es la única referencia que encontramos en este spot, pues el exfutbolista Luis Figo pide un cochinillo a través de la app en recuerdo a cuando, el 23 de noviembre de 2002, le tiraron un cochinillo al campo cuando jugaba con el Real Madrid. Asimismo, Brays Efe, referencia a la serie que le catapultó a la fama, Paquita Salas, al pedir "un amigo con barco", entre otros objetos inspirados en su personaje.

Como broche de oro a este divertida campaña, la cantante Rosario Flores realiza una aparición estelar en recuerdo al emblemático "pachuru" que pronunció la cantante en La Velada del Año 3, el evento de boxeo que anualmente organiza el streamer Ibai Llanos.