Las disculpas de Rafa Méndez a Lola Índigo: "Te dije que eras un estorbo para mi vista... ahora eres una guerrera"

La historia de Lola Índigo, que años atrás era conocida como Mimi y del coreógrafo Rafa Méndez viene de lejos, de cuando se conocieron en el concurso Fama Revolution, hace cerca de 14 años, donde ella era concursante y él, profesor.

Mimi fue la cuarta expulsada y se fue tras haber tenido una mala relación con Méndez, que en varias ocasiones le recriminó su rendimiento, incluido un famoso vídeo en el que le decía cosas como "eres una estorbo para mi vista" y "eres un cuadro".

Ahora, Lola Índigo es una artista de éxito y tal es así que fue una de las actuaciones estelares de la final de Operación Triunfo en Prime Vídeo, con un show lleno de baile y música, que deslumbró.

@lolaindigomusic Te dije que eras un ESTORBO para mi vista. te tiraron la primera Gala de @OT_Oficial HOY eres una GUERRERA que pone a todo el mundo en su sitio y EL PRIMERO A MI.... Mi mi mi mi mi mi ⭐️⭐️⭐️⭐️ https://t.co/AvMZ1HsBOZ — Rafa Mendez (@rafamendezzzz) February 20, 2024

El coreógrafo reaccionó en Twitter a esa triunfal actuación, pidiendo disculpas. "Te dije que eras un ESTORBO para mi vista. Te tiraron la primera Gala de @OT_Oficial", rememoraba Rafa Méndez, que ahora ha cambiado de opinión: "HOY eres una GUERRERA que pone a todo el mundo en su sitio y EL PRIMERO A Mí.... Mi mi mi mi mi mi", escribía junto a un vídeo con la actuación.

No es la primera vez que el coreógrafo, que próximamente será jurado de Baila como puedas en La 1, pide disculpas a Lola Índigo. Ambos coincidieron como jurado en 2021 en el concurso The Dancer y allí Méndez ya tuvo unas bonitas palabras para su compañera.

Tras valorar mal a un concursante joven, le hizo ver que le quedaba mucho por mejorar y que podía hacerlo y puso como ejemplo a Lola Índigo, sentada al lado.

"Hace 12 ó 13 años, esta señorita que está aquí entró en una clase y no pillaba absolutamente nada. Estaba desconcentrada. Tenía sólo 18 añitos. Ha pasado el tiempo y me ha dado una bofetada en toda la cara", decía por entonces.

"Con esto te quiero decir que no pasa absolutamente nada. Eso sí, ponte las pilas porque ella se las puso y hoy está donde está. Y se lo merece. Yo no te he dicho aquí ahora que eres un cuadro. Te lo podría decir por haberte olvidado, pero sí te digo que no te olvides nunca más y que cuando vengas aquí lo des todo. A mí me podría pasar". "Pero aquí tienes ejemplo", reiteró entonces el coreógrafo en referencia a Lola Índigo.