Las 'Atabey' se dispersan y su capitana, Joana Pastrana, se despide de la aventura en 'El conquistador' junto a otra concursante

Durante el anterior episodio de El conquistador, el grupo de las chicas Atabey (equipo verde) se extinguió debido a las pérdidas que habían sufrido, por lo que no eran suficientes para seguir concursando juntas.

Raquel Sánchez Silva y Julián Iantzi advirtieron a la capitana, Joana Pastrana, de que su aventura había finalizado con la extinción, pero que otra compañera más tampoco seguiría. Sería la capitana quien tendría que elegir cuál de ellas era.

Por suerte para Joana, por el mal trago que suponía, fue Carmen la que se ofreció voluntaria: "Hay personas que tienen más ganas de seguir esta aventura que yo". Joana agradeció el sacrificio. "Tenemos que agradecérselo", le dijo al grupo.

Joana, no hay duda que ha sido una GRAN CAPITANA y ha conquistado los corazones de todos y todas. #ElConquistador7 pic.twitter.com/AaOOeuLkAH — El Conquistador (@elconquis_rtve) October 16, 2023

Además, Pastrana debió repartir a las otras cuatro compañeras. Dos en cada equipo rival, que pasarían a ser sus nuevos equipos. Joana y Pau se fueron con los 'Corocotes', mientras Amayita y Azu se unieron a los chicos 'Yotahu'. Todas fueron bienvenidas en los nuevos equipos.

"Te has equivocado al decir que no has sentido el espíritu 'Atabey', porque ese espíritu eres tú", le dijo Raquel Sánchez Silva al despedir a la capitana. "Has sido potentísima", les aseguraron los presentadores.