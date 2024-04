Kira Miró, en 'El Hormiguero': "He estado a punto de morir en un avión en dos ocasiones"

Las actrices Kira Miró y Esmeralda Pimentel visitaron el miércoles El Hormiguero para presentar su nueva serie, Perverso, que se estrena en Prime Video el próximo 19 de abril.

En este thriller, Miró da vida a una jueza muy mediática que debe atrapar a un asesino, mientras que Pimentel encarna a una sofisticada mexicana que dirige una empresa financiera muy exclusiva.

Tras hablar de algunas curiosidades de la serie, Pablo Motos pasó a comentar algunas anécdotas personales de las invitadas centradas en viajes en avión.

"He estado a punto de morir dos veces en un avión", admitió Miró. "Una de las veces estábamos despegando y empezó a oler a quemado en la cabina. Lo pasé fatal hasta que dio la vuelta y volvió a aterrizar el avión", recordó la actriz.

"La otra ocasión fue que estábamos a punto de aterrizar en Madrid, pero el avión no lo hizo, sino que volvió a elevarse. Empecé a pensar que nos habían secuestrado y me puse a llorar. Realmente era que el viento no permitía el despegue", comentó Miró.

Pimentel, por su parte, también contó una anécdota en un avión, pero la mexicana empezó a bajar la cabeza porque le daba vergüenza contar lo que le había pasado.

"Estaba en un avión, pero no despegaba. De repente me llamaron porque mi maleta estaba vibrando y necesitaban que lo parara. Tuve que abrirla delante de todo el pasaje, pararlo y poder despegar", admitió la mexicana.