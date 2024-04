"Quiero morirme de manera épica" o "no soy una persona que interactúe con los demás": las frases de Frank Cuesta en 'El Hormiguero"

El paso de Frank Cuesta por El Hormiguero este martes no dejó indiferente a nadie, ya que el herpetólogo no tuvo problema en abordar todos los temas que le propuso Pablo Motos.

Ambos trataron los accidentes con animales del leonés, de su santuario, de la visita de Plex o del juicio de Daniel Sancho en Tailandia, dejando algunas frases muy destacadas:

- "Con el veneno de la rana tuve la sensación era que se me iba la vida".

- "No sentí dolor alguno, sino que no podía ni respirar que mis órganos se iban apagando. Era una muerte silenciosa".

- "En el hospital, me hicieron lo primero una diálisis para recuperar los riñones".

- "Quiero morirme de manera épica y, a ser posible, que quede grabado para que mis hijos luego puedan vender el vídeo".

- "El veneno más horrible que he probado en mi vida. Ni cuando me picó la cobra, que entré en coma, fue tan malo".

- "En mi santuario, ahora mismo, hay unos 400 animales, de los que ciento y pico te pueden matar".

- "El ciervo que me atacó se llama Perrito, le conozco desde que era muy pequeño".

- "Un día, que me vio acorralado, me embistió, me tumbó y estaba dispuesto a matarme".

- "Vi que estaba cansado y le lancé piedras hasta que paró, humillado, y pude huir".

- "A Plex le aconsejo que en La Velada no tenga miedo, hay que ir a destrozar al adversario".

- "El ser humano es el único animal que disfruta haciendo daño y que no sabe lo que es la felicidad ni la paz".

- "Es muy complicado soportar la soledad, yo no soy una persona que interactúe con los demás".

- "Me duele que se mueran los animales, pero ya no lloro".

- "Si el animal ha tenido una buena vida, la muerte forma parte de ella".

- "Yo no sé cómo acabará el juicio de Daniel Sancho, pero los tailandeses lo tienen muy claro desde el primer momento".

- "Cuanto menos se hable en los medios y menos se insulte a la justicia tailandesa, mejor".

- "Si tiene mucha suerte, creo que será condenado a cadena perpetua".