Desde hace tiempo, Kiko Rivera no es un rostro habitual de Telecinco, pero sí sigue siendo recurrente en televisión, pues sus entrevistas no han dejado de sucederse. Y la última de ellas fue en Late Xou, el programa de Marc Giró en La 2.

El DJ repasó su vida, desde perfil mediático a sus problemas familiares, pasando por su participación en Supervivientes 20211, donde concursó durante unas semanas, antes de abandonar: "Ese maravilloso programa. Lo pasé muy mal, no volvería ni de visita, pero aprendí a dormir en cualquier sitio".

"Para mí esto es una maravilla", dijo, señalando el sofá en el que estaba sentado y asegurando que la secuela que le dejó el reality fue poder coger el sueño en todas partes.

También habló de la adicción a las drogas que tuvo en el pasado, algo de lo que ya se ha recuperado. Lo hizo al sostener que ahora se levantaba a las cuatro y media de la mañana, cuando antes a "esa hora estaba por la penúltima copa".

Tras confesar que ha dejado todo tipo de estupefacientes, el artista dejó claro que no le es fácil: "Quiero que la gente entienda que para mí es muy difícil porque sigo dedicándome a la noche. Yo aguanto, y cuando veo que sale el demonio, porque el demonio sale, (me voy) al hotel. Intento no beber alcohol, el problema es el alcohol".

El tema de su madre, Isabel Pantoja, también salió durante la entrevista, y sobre ella dijo que "es la mejor artista de este país", a pesar de los "problemas familiares" que tenga, que "se quedan en casa".

En la parte musical, el autor de Quítate el top afeó algunas canciones que se escucha actualmente. "Yo respeto a todos los artistas, cada uno canta como canta o escribe como escribe, pero no comparto algunas letras que salen", opinó. "Pienso en mis hijas y mi hijo, que son menores, escuchan esas letras y ellos no saben lo que dicen, pero yo sí".