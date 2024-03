El reproche de Kiko Rivera a Pablo Motos: "Ya no voy a 'El Hormiguero', no me quieren"

El paso de Kiko Rivera por La Resistencia no ha dejado indiferente a los espectadores del programa de David Broncano. El hijo de Isabel Pantoja provocó las risas del público y del presentador con alguna que otra confesión sexual, pero también aprovechó su paso para lanzar un reproche a Pablo Motos y El Hormiguero.

El comentario llegó cuando Rivera verbalizó que La Resistencia se había convertido en uno de sus "programas favoritos" porque siempre se había sentido cómodo allí. "¿Cuáles más te gustan?", quiso saber entonces Broncano.

"Me gusta mucho un programa gallego que se llama Land Rober, y ya", ha comentado. "A El Hormiguero yo ya no voy, no sé, no me quieren", ha añadido.

"Hace mucho tiempo que Pablo (Motos) no me llama, ahora solo lleva a Omar Montes", ha lanzado, a modo de pulla.

"Crees que el hecho de que vaya Omar Montes te bloquea a que vayas tú?", le preguntó el presentador, a lo que Rivera contestó que le ha dado la sensación de que le han "reemplazado" por Montes.

En este sentido, Rivera ha bromeado con que "había una foto de Omar que le llamaban 'el Paquirrín de Hacendado'... No sé, llevamos el mismo look, se follaba a mi hermana... Me llevo muy bien con él, pero se follaba a mi hermana y ese momento me dolía", ha admitido, provocando un ataque de risa al presentador.

A pesar de aquello, el hijo de Isabel Pantoja ha admitido que su relación con Omar Montes es buena: "Omar, cuando apareció por primera vez por Cantora, yo decía: 'Este se lo va a llevar todo'. Luego ya me di cuenta de que el chaval es muy buena gente y me cae bien", ha zanjado.