Karlos Arguiñano manda un mensaje a Netanyahu para que ponga fin a la guerra: "Te lo digo como lo siento"

Karlos Arguiñano, como cualquier otra persona, está especialmente pendiente de los conflictos internacionales actuales. Por ello, ante la guerra armada entre Israel y Gaza, el cocinero ha querido mandar un mensaje a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí.

"¿Sabéis de qué me estoy acordando ahora?", comenzaba a decir el televisivo en pleno programa en Antena 3, "de Netanyahu". Así, mientras que preparaba unas alubias blancas con codornices y setas, Arguiñano le ha dado un consejo.

"Cocina un poquito, Netanyahu, que te va a cambiar el carácter. Te lo digo como lo siento. Te lo dice un abuelo de 13 nietos", le ha explicado. De hecho, no ha dudado en mostrarle al político cómo debe de hacer el plato y con ello poner fin al conflicto: "Mira, mira, Netanyahu, mira, mira, mira, mira, mira lo que esto. ¡Mira lo que es esto! ¡Por favor! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar un poquito!".

Aunque lo cierto es que no está muy seguro si el mandatario llegará, o no, a escuchar sus palabras. Por el momento, se ha centrado en terminar la receta para todos sus espectadores: "Venga, nosotros a lo nuestro. Yo ya le he mandado un mensaje, no sé si me oirá. ¡Ay!".

Al poco de decir estas palabras, el vídeo se ha hecho viral las redes sociales. Prueba de ello han sido las palabras de varios usuarios en X, la plataforma conocida anteriormente como Twitter. "Si Arguiñano se pronuncia en contra de Israel en menos de 3 meses, su gobierno es derrocado y se instaura el estado palestino", han llegado a asegurar.