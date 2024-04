Juan del Val, sobre Nuria Roca: "Nunca la he visto tan violenta"

Este jueves, tras la entrevista a los finalistas de El Desafío, Pablo Castellano, Chenoa, Adrián Lastra y Marta Díaz, en El Hormiguero, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad.

Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val ocuparon sus lugares en la mesa al lado del presentador, que le preguntó a la presentadora y al escritor por la portada de la revista Diez Minutos que protagonizaban.

En una de las fotos se podía ver a la pareja dándose un beso: "Es la foto que más me gusta porque no se me ve la cara, claramente no soy yo", señaló Roca.

Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Tu pelazo es inconfundible", le dijo Falcó. "Me vais a perdonar, me han retocado, para mal, pero yo tengo que decir que me han retocado", criticó la valenciana.

Del Val desveló un dato: "Quiero contar la verdad sobre esto, porque según vimos la revista, nunca he visto a Nuria tan violenta". Ella exclamó: "¡Esto es horroroso! ¡Me han sacado una papada que no tengo! Esa es de Photoshop".

Juan del Val, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Esa foto es injusta. Juan parece George Clooney", comentó la hija de Isabel Preysler. Y Roca insistió: "Estoy muy indignada. Yo me había llevado un montón de estilismos para ir ideal de la muerte, y veo esas fotos y digo: no me ha servido para nada".

“A veces no somos conscientes de nuestra verdadera realidad. Y cuando te ves, piensas a lo mejor que eres de otra manera. Pero en realidad no eres tan de otra manera”, le dijo el madrileño.

"Fui una gasolinera a comprar la revista y como el ¡Hola! era más grande, tapé todos los Diez Minutos con mi foto", confesó la presentadora de La Roca.