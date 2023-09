Juan del Val, en 'El Hormiguero': "Soy consciente de que estoy donde estoy por Nuria Roca"

El Hormiguero recibió este martes la visita de un colaborador del programa, Juan del Val, que, en esta ocasión, acudió a ver a Pablo Motos para presentarle su nueva novela, Bocabesada.

El libro se publica el 27 de septiembre y presenta a varios personajes cuyo nexo de unión es una productora audiovisual imaginada por Del Val, pero basada en su dilatada experiencia en el sector.

¿De qué va ‘Bocabesada’?, Juan del Val nos lo cuenta #JuanDelValEH pic.twitter.com/AkGUHTDdC0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 26, 2023

"La presenté en Nueva York porque tengo una conexión muy especial por esa ciudad, y por postureo", afirmó entre risas el escritor. "Creo que he ido unas 30 veces", añadió.

El presentador le preguntó por la importancia de su mujer, Nuria Roca, en su vida: "Soy consciente de que estoy donde estoy por ella", admitió Del Val.

“Tengo la certeza de que no hubiese sido feliz con nadie más”, Juan del Val sobre @nuriarocagranel #JuanDelValEH pic.twitter.com/T8LWM72Dd9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 26, 2023

Del Val también recordó una anécdota que le pasó de joven: "Mi madre fue a comer a un restaurante cubano y la dueña, que era santera, le dijo que quería conocer al hijo que le daba problemas, o sea, yo".

"Fui a verla, me hizo un ritual y me dijo que iba a ser escritor porque un antepasado mío quería serlo y no consiguió, por lo que él me iba a dictar desde arriba lo que tenía que escribir. Yo, que trabajaba en una obra, no me lo creí y mira...", le dijo a Motos.