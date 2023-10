Juan Dávila sorprende al jurado de 'MasterChef Celebrity': "No es la primera vez que vengo"

Juan Dávila, Xavier Deltell y Leo Harlem fueron los tres cómicos invitados para la primera prueba de la noche en MasterChef Celebrity. Allí, tuvieron la misión de comentarle a cada concursante las pautas para hacer su plato en una breve llamada telefónica.

Tras dar por concluida su misión, Juan pasó un rato con el jurado mientas las concursantes cocinaban. "Es la primera vez que vienes, ¿qué te parece esto?", le preguntaba Pepe Rodríguez. "No es la primera vez que vengo... hice la prueba para entrar, pero no me cogisteis", respondió.

"Gracias por no haberme cogido", le dijo Dávila al jurado. "Viendo que aquí ha estado hasta Deltell...", bromeó sobre el bajo nivel que barajaban. Tras esto, Juan se atrevió a imitar a Pepe, ya que iban ambos enteros vestidos de negro.

El cómico fue más crítico que el chef, lo que hizo que este respondiera. "No me gusta nada como te comportas aquí. No sé cómo serías de policía, de cómico andas justo y de juez, ni te cuento", le dijo de broma.

Finalmente, la prueba concluyó con Toñi Moreno como ganadora de la prueba: "Tu plato [anguila] estará durante una temporada en la carta del restaurante de MasterChef".