Juan advierte a su cita en 'First Dates': "Tengo, literalmente, 12 euros en la cuenta del banco"

"El vestuario que elijas para una primera cita es muy importante porque tiene que decir cosas de ti, pero procura que diga las buenas, no otras cosas", afirmó este martes Carlos Sobera antes de la cita entre Juan y Nicolt.

El madrileño fue el primero en llegar al restaurante de First Dates, y lo hizo vestido de escocés para homenajear a unos antiguos antepasados suyos.

"Eran del clan McMillan y vinieron a España por el siglo XVII o XVIII porque perdieron una guerra. Llegaron a Málaga, plantaron viñedos, hicieron vino y se quedaron", explicó Juan.

Juan, en 'First Dates'. MEDIASET

Y le explicó al presentador que "mi madre se apellida Millán porque el 'Mc' se fue perdiendo con el paso de los años, pero tenían unos valores muy marcados y familiares".

Su cita fue Nicolt, que comentó: "La gente cree que soy coqueta, pero, en realidad, no. Lo que soy es carismática y, a veces, la gente lo confunde"; explicó en su presentación.

Nicolt, en 'First Dates'. MEDIASET

Nada más verla, el madrileño reconoció que "es una chavala muy guapa, aunque no es lo que me esperaba, que era algo más de estilo alternativo. Pero está bien".

La colombiana alabó el vestuario estilo escocés que llevaba su pareja de la noche, y en la mesa, cenando, le confesó que "nunca había salido con nadie que estuviera a la moda".

"Normalmente visto con vaqueros y sudadera, básicamente muy cómodo"; aseguró Juan. Pero esa descripción no le gustó a la comensal: "Vine buscando un Mario Casas, no un Mario Escasas...".

Juan y Nicolt, en 'First Dates'. MEDIASET

Según avanzó la velada, ambos se fueron distanciando poco a poco, sin encontrar aficiones o gustos en común que hicieran que quisieran volver a quedar.

Cuando llegó el momento de abonar la cuenta, Juan le propuso a Nicolt pagar cada uno lo suyo porque "tengo, literalmente, 12 euros en la cuenta del banco, ahora mismo no puedo invitar a nadie".

Al final, Juan, tras pedir que respondiera primero Nicolt, al final reconoció que sí querría tener una segunda cita con la colombiana: "Es cierto que no somos muy afines en gustos, pero la chavala es mona".

Ella, por su parte, no quiso volver a quedar porque "he sentido que no es lo que estaba buscando", admitió Nicolt, aunque ambos se dieron una oportunidad para ser amigos.