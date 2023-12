Clara, en 'First Dates': "Soy virgen, no tengo problema en decirlo y no la voy a perder con el primero que pase por medio"

"Soy un partidazo, visto bien, tengo mi trabajo, mi casa, mi coche... soy una persona muy formal, no soy un cabeza loca que no tiene ideas de futuro, las tengo bastante claras", afirmó Raúl en su presentación en First Dates este jueves.

Carlos Sobera le preguntó cómo le había ido en el amor y el toledano le contestó que "no me ha ido muy bien. El amor lo defino como una empresa porque tienes que hacer una entrevista previa a la persona que vas a conocer y ver si tienes gustos en común", explicó.

Informático en el sector de la banca, confesó que le gustaba mucho su trabajo y destacó que sus aficiones eran el deporte, la naturaleza y hacer postres.

Su cita fue Clara: "Soy virgen y no tengo ningún problema en decirlo porque no he conocido a la persona correcta y no la voy a perder con el primero que pase por medio", afirmó.

"Creo que es algo importante, sobre todo más para una mujer que para un hombre. Me parece algo muy banal el hacerlo por hacerlo", aseguró la talaverana.

Clara y Raúl, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos se saludaron en la barra del local de Cuatro y pasaron a la mesa para cenar y conocerse mejor. Allí Raúl le contó a su cita que era todo un cocinero, algo que a ella le encantó: "Es un chollazo".

El toledano también le dijo que era feliz en su trabajo y que entre sus pasiones estaba el cine, afición compartían ambos y que les puso muy felices.

Respecto a relaciones anteriores, Clara le contó que no había tenido muchas, igual que él, gustándole que su pareja de la noche todavía fuera virgen con 23 años.

Los comensales también hablaron de sus planes de futuro, y los dos coincidieron en que les gustaría formar una familia y tener hijos más adelante.

Raúl y Clara, en 'First Dates'. MEDIASET

En el fotomatón vivieron una situación muy peculiar, ya que dentro de una de las bolas del amor les salió que debían darse un beso apasionado. Mientras que Raúl estaba deseando besarla, pero ella se puso a reír y reconoció que le daba vergüenza. Al final, lo hicieron apasionadamente.

En la decisión final, Raúl sí que quiso tener una segunda cita con la camarera porque "me lo he pasado muy bien". Clara, por su parte, también deseó volver a verle: "Quiero conocerle un poco más".