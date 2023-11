Josema Yuste, en 'El Hormiguero': "No voy a ningún hotel que tenga moqueta"

El Hormiguero comenzó la semana con Josema Yuste que comentó con Pablo Motos el reciente estreno de su obra Que Dios nos pille confesados en el Teatro Muñoz Seca.

Yuste dirige y protagoniza esta comedia de enredo en la que interpreta al padre Beltrán, un sacerdote que sospecha que un robo se cierne sobre una valiosa obra de arte de una marquesa a la que visita: "Es la comedia más divertida que he hecho", admitió el actor.

El cómico sustituyó a Laura Pausini, que no pudo acudir al programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco al encontrarse enferma, pero, como ocurrió con Miguel Bosé, el presentador anunció que les visitaría el 20 de noviembre.

Motos destacó que su invitado se podía ir en cualquier momento: "Tengo que estar atento al móvil porque estoy a punto de ser abuelo por segunda vez. Es el primer hijo de mi hija", explicó Yuste.

Ambos comentaron algunas de las manías que tiene el actor: "No puedo con la laca. Tampoco me gustan las luces de techo, me dan dolor de cabeza", admitió,

"Me molesta mucho la ropa de cura como la que llevo en la obra porque no transpira", añadió y reconoció que "no voy a hoteles que tienen moqueta. Llamo antes para averiguarlo porque me da alergia".