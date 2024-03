José Sacristán, en 'El Hormiguero': "He llegado a parar una función de teatro por una tos insolente de un espectador"

El Hormiguero comenzó la semana recibiendo a uno de los actores más importantes de nuestro país: José Sacristán, que presentó su nueva obra La colección.

Este proyecto cuenta la historia de un matrimonio que ha consagrado su vida a reunir una colección para la que buscan heredero. La obra podrá disfrutarse desde el 14 de marzo en el Teatro de la Abadía de Madrid.

Pablo Motos destacó que el invitado seguía realizando obras nuevas a sus 86 años de edad: "Es que tengo una buena memoria para hacer este trabajo, me gano la vida con esto", reconoció el actor.

Sacristán comentó que "he llegado a parar una obra de teatro por una tos insolente de un espectador. Frené por respeto al resto del público y al equipo. Lo que hice fue mirarle y repetir lo último que había dicho. No es divertido".

"Al día siguiente, mi mujer fue al cine y escuchó comentar a dos señoras: 'Qué mayor está Sacristán, se para en la obra y la repite'", recordó el intérprete.

El presentador también comentó que el actor tenía una sensibilidad extrema: "¿Es cierto que de pequeño te desmayaste viendo Las mil y una noches?", le preguntó el valenciano a su invitado.

"Sí, viéndola en los cines Padilla, menos mal que iba con mi padre. Hace ya muchos años me diagnosticaron labilidad emocional y cualquier alteración del estado emocional me afecta mucho. Esta afección me ha producido muchas alteraciones en el sistema nervioso, lo he heredado de 'la Nati', mi madre", recordó Sacristán.