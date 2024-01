José Manuel Poga, en 'El Hormiguero': "Para el personaje de mi última película me inspiré en una rata"

Arón Piper y José Manuel Poga los invitados de El Hormiguero este miércoles, donde presentaron su nueva película, El Correo, que se estrena en cines el próximo 19 de enero.

"Es puro estilo Daniel Calparsoro, un thriller de género, de alto voltaje, es muy frenética, un ritmo que solo lo tiene este director. Se desarrolla en una época muy grotesca, muy hostil", comentó Poga.

El actor explicó que "yo soy un concejal del Ayuntamiento de Marbella en plena burbuja inmobiliaria y recuerdo que la primera escena grabé fue de sexo, para empezar...".

José Manuel Poga y Arón Piper, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Fue algo muy raro, era el primer día, llegué ahí, no conocía ni a Calparsoro, me pusieron un tanga de cuero, unas cadenas en los pezones e hicimos una especie de lluvia dorada…", rememoró el intérprete.

"No quise ni verlo después en el combo, me fui al hotel, me fumé un cigarro y pensé las cosas que tenemos que hacer en esta profesión", añadió.

Pablo Motos recordó que el intérprete que dio vida al villano Gandía en La Casa de Papel comentó en su anterior visita al espacio de Antena 3 que cuando hacía un papel se inspiraba en un animal.

"¿En este caso, en El Correo, qué ha sido?", le preguntó el conductor del programa: "En una rata. Es un roedor que se mueve por los pasillos del ayuntamiento con una impunidad absoluta", aseguró el jerezano.