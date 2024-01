José Luis Martínez-Almeida, sobre su boda: "Me caso el 6 de abril y hasta el día 5 me dedicaré por completo a Madrid, tranquilos"

Este martes, el alcalde de Madrid se ha tomado un café con Susanna Griso en el mismo día que se presenta el circuito de Fórmula 1 con el que contará la capital española en 2026. "Va a ser un circuito urbano bastante interesante creado ad hoc para la Fórmula 1", ha destacado José Luis Martínez-Almeida.

"No es un Gran Premio de Madrid contra Cataluña ni de Madrid contra Barcelona. Madrid está al servicio de todos y surgió el poder hacer este Gran Premio. Fórmula 1 será la que tenga que estudiar la compatibilidad que tenga que haber con Cataluña. Me interesa que Madrid tenga el Gran Premio, no que nadie deje de tener. Si lo tenemos es porque hemos hecho las cosas bien. Solo hay 15 sedes en el mundo que albergan estos premios", ha destacado el político.

Asimismo, la periodista ha abordado las ideas contrarias entre el Gobierno de Madrid y el Gobierno central, a lo que Almeida ha apuntado que este último ha tomado decisiones que han perjudicado gravemente tanto a Madrid como a otros territorios.

Además, como era de esperar, Griso ha preguntado al alcalde cómo van los preparativos de su boda con Teresa Urquijo, que tendrá lugar el próximo 6 de abril: "Un día dije que lo único más difícil que hacer una lista electoral debía ser hacer las mesas de una boda y cierto es".

"Espero que la gente ponga por encima de todo la buena nueva que supone que haya una boda. Todavía no está cerrada la lista, no es fácil ser alcalde y novio con boda a la vista. Los madrileños pueden estar tranquilos. El 6 de abril me caso, pero hasta el 5 de abril me dedicaré por completo a esta ciudad", ha sentenciado José Luis Martínez-Almeida.