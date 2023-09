Jorge Javier Vázquez anuncia el fichaje de una nueva colaboradora para 'Cuentos Chinos': Isa Pantoja

Cuentos Chinos recibió este lunes la visita de Isa Pantoja, la hija de la tonadillera Isabel Pantoja, que acudió para charlar con Jorge Javier Vázquez sobre su próxima boda con Asraf Beno el 13 de octubre.

La invitada comentó con el presentador que será su padrino en el enlace: "Me enteré por la televisión que iba a serlo", admitió el conductor del programa de Telecinco.

Isa Pantoja le contestó que "no sabía si lo ibas a aceptar o no, la verdad es que me sorprendió, pero estoy muy contenta". Jorge Javier le explicó que "lo acepté porque has recibido tantos feos en tu vida... que estoy absolutamente a tu disposición".

"No le he dicho a mi madre que vas a ser el padrino, pero ella lo sabe. Ahora mismo no tenemos una relación fluida, así que no le he podido contar muchas cosas de mis planes para la boda", le confesó la joven al presentador.

📝 Jing Jing nos da una masterclass de la historia entre Isa Pi y Asraf en #CuentosChinos8



🔵 https://t.co/bp3rfFGAV9 pic.twitter.com/iJSx7J0jUL — Cuentos Chinos (@cuentoschinost5) September 25, 2023

Jing Jing también quiso intervenir en la entrevista, explicando la historia de amor entre Isa Pantoja y su futuro marido, Asraf Beno. Además, Jorge Javier se guardó para el final del programa el anuncio de que la joven se incorporará al equipo de colaboradores de Cuentos Chinos.