Isa Pantoja cuenta por qué no fue al concierto de su madre en Sevilla: "Ahora mismo no tenemos relación"

La tensión en la familia Pantoja siempre ha sido una de las tónicas del clan. Sin embargo, la relación entre Isabel Pantoja y su hija pequeña, Isa, siempre había sido buena... hasta ahora.

La tonadillera se dio un baño de masas el pasado fin de semana en Sevilla, con motivo del inicio de su nueva gira por España. No obstante, lo más comentado del concierto ha sido la ausencia de Isa Pantoja. Por ello, este lunes, la joven ha comentado en Vamos a ver el motivo por el que no acudió al espectáculo.

"Yo siempre digo una cosa: 'no hace falta que me inviten'. Por ejemplo, no hace falta que me inviten a mi casa, no he recibido eso", ha comentado Isa después de que Antonio Rossi le preguntase si la habían invitado o no al concierto de su madre.

"Sin embargo, no he tenido yo lo que necesitaba para poder ir al concierto de mi madre. Pienso que si no es lo que yo necesitaba, el ir por narices es exponerla a ella... no creo que sea lo mejor", ha agregado Isa Pantoja que, además, ha apuntado: "No tiene mucho sentido que Kiko estuviese y yo que es que tampoco tiene sentido ir al concierto sin haber hablado con ella antes, sin haber tenido esa conversación... No tiene sentido ir al concierto y sentarme allí porque sí. Es que ahora mismo no tenemos ninguna relación".

"Para vosotros, Isabel Pantoja es la artista... pero para mí, antes es mi madre y luego la artista", ha señalado la joven, muy contundente. Finalmente, Isa ha comentado la actitud de la cantante con respecto a su boda: "Creo que no va a ir a la boda. No lo sé. Yo no la juzgo por no ir, pero no quiero que nadie la juzgue. Evidentemente, me gustaría que fuera... estoy con la conciencia tranquila de que he intentado acercarme y estar bien".