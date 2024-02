Jorge González, tras el Benidorm Fest: "Lo he pasado mal, he tenido que poner denuncias por ataques de odio y racismo"

Jorge González es un artista multidisciplinar que no solo canta, sino que también pinta y compone. Es un hombre que arriesga, al que le gusta explorar otros registros, diferentes sonidos. Lo hizo con su propuesta más Caliente para representar a España en el próximo festival de Eurovisión, pero el implacable jurado del Benidorm Fest le dejó fuera a pesar de ser uno de los favoritos del público.

¿Sigue caliente?

Yo siempre estoy caliente, pero en el buen sentido de la palabra. Mi cabeza es un auténtico hervidero de ideas, de propuestas, de creatividad... Siempre estoy buscando cómo progresar, estudiando para mejorar y arriesgando. Es mi esencia y no la puedo cambiar.



¿Se veía representando a España en Eurovisión?

Lo veía totalmente. Tanto es así que junto a mi equipo planeamos un show, un espectáculo que podía funcionar tanto aquí como en cualquier punto de Europa. Todo lo que hicimos en el escenario, pero también durante todos los previos, estaba medido y hecho para causar la maravillosa reacción que provocamos.



Pero llegó el jurado y os dejó fuera…

Y la verdad es que no lo entiendo. Sobre todo porque Beatriz Luengo, que fue la portavoz del jurado, dijo que se iba a valorar el conjunto y no fue así. No me sentí del todo valorado porque hay que tener en cuenta que, con la suma del voto demoscópico y el del televoto, obtuvimos casi el 90% del total. Una puntuación que daba igual porque el jurado me dejó fuera de combate.



¿Qué sentimiento tiene ahora?

Siento pena porque teníamos mucha ilusión de vivir esta experiencia, y rabia porque de alguna manera, aun contando con mucho apoyo del público, el jurado no nos dejó seguir jugando en la final. Pero también estoy feliz porque después de todo esto ha sido muy positivo. Me ha llegado hasta una oferta para participar en America's Got Talent y tenemos fechas por Europa para actuar. Al final es un premio muy bonito.



Entonces, su balance no es negativo.

No, para nada, el Benidorm Fest me ha dado mucho, pero no puedo negar que se me ha quedado esa espinita clavada. Pero bueno, estoy contento por Nebulossa y su Zorra porque son estupendos.



¿Qué le parece la canción?

Creo que es un hit, es muy pegadiza y por lo visto era supernecesaria para los derechos de las mujeres. Y, además, este año el mensaje de la canción ha trascendido tanto que creo que el resultado en Eurovisión es lo menos importante para todo el mundo, así que oye… la ecuación es perfecta. Hay opiniones para todo los gustos. Lo que me impacta es que esa misma gente que está ensalzando el feminismo y, por lo tanto, la igualdad, es la misma que lleva semanas insultándome de manera salvaje.

"El Benidorm Fest me ha dado mucho, pero se me ha quedado esa espinita clavada"

¿Le afecta realmente?

Sí, lo he pasado realmente mal. Se han traspasado muchas líneas rojas y he tenido que poner alguna que otra denuncia por los ataques de odio y racismo tan graves que he recibido. Me sorprende mucho, por ejemplo, que me hayan llamado 'gitano maricón' en tono despectivo y que muchas veces esas palabras hayan sido escritas por personas del mismo colectivo. No se puede entender que a estas alturas se utilice una condición sexual como ataque.



Qué manía con querer sacar a la gente del armario…

Y es que hacerlo a empujones es un delito porque pertenece a la esfera más íntima de cada cual, por lo que, en términos generales, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Lo realmente sorprendente es que algo así se pueda usar como arma arrojadiza. ¡Tenemos que avanzar!



Jorge González. RAÚL RODRÍGUEZ

¿Ha tenido apoyo gubernamental?

No. Nadie ha levantado la mano ni el teléfono ante lo que me ha pasado y me sigue pasando y creo que es muy grave. Ser gitano, por ejemplo, parece ser que sigue siendo un problema para mucha gente y a mí se me parte el corazón. Soy gitano y estoy muy orgulloso de serlo.



¿No se ha planteado lucharlo a través de la música como Nebulossa?

Igual tengo que hacer una canción, sí. Tal vez de esa manera se me escuche un poco más y se ponga sobre la mesa otro tipo de problemas que vivimos en la sociedad. La música para mí lo es todo.



¿Nunca ha tenido una crisis artística?

Sí, he tenido muchas. De hecho, lo dejé todo: estaba convencido de que no podía seguir alimentando un sueño porque no me daba de comer. Lo que ocurrió la semana en la que tomé esa decisión fue mágico: me llamaron de Tu cara me suena y volví a creer en mí.



"'Zorra' es pegadiza y por lo visto era muy necesaria para los derechos de las mujeres"

Es usted mucho más sensible y profundo de lo que dicen…

Es que han creado una imagen de mí completamente descontextualizada. Por supuesto que me considero un buen artista y sé que valgo, pero soy extremadamente exigente conmigo mismo y busco siempre dar lo mejor. No soy el chulo que algunos creen y ese tipo de afirmaciones me hacen daño porque son lo contrario a mí.