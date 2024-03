Jordi Évole pide perdón a Camela por un reportaje que escribió en 2000: "¡Capullo! ¿Fuiste tú?"

Jordi Évole ha entrevistado este domingo en su programa en LaSexta, Lo de Évole, al dúo musical Camela, y el presentador ha pedido disculpas a Ángeles y Dioni por una reseña que escribió sobre ellos hace 24 años.

Évole ha leído reseñas de varios medios. La primera es de La voz de Galicia, publicada en el año 2002, cuando decían que Camela tenía "menos probabilidades de vivir de la música que un sordomudo". Ángeles respondió: "Dios le ha perdonado ya".

En La Razón, un periodista dijo que cuando su director le ordenó hacerles una entrevista, su siguiente frase fue: "¿Y yo con estos qué hago? ¿Atraco una gasolinera?". En una entrevista en El País, el periodista llama 'Choni' a Dioni, lo que no sorprendió a los artistas.

Entre las críticas que se escribían de Camela, había la de un tal @jordievole. #LoDeCamela. pic.twitter.com/80jKsO9dDB — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 17, 2024

La sorpresa llegó cuando Évole les leyó el artículo que se escribió en una revista el año 2000, donde se describe cómo eran las personas que escuchaban a Camela en el extrarradio de Barcelona. "¿Has visto qué manera de faltar al respeto?", critica Ángeles. Para lo que no sabían los artistas es que el artículo está escrito por el propio Jordi Évole.

"¿Fuiste tú? Capullo... ¿En serio? ¿Tú hablabas así?", responde Ángeles, a lo que Évole intentó explicar qué le llevó a escribir esas líneas sobre el público de los madrileños.

"Aprovecho esta ocasión que me ha dado la historia para pediros disculpas", dijo Évole, a lo que Dioni le respondió que no tenía por qué disculparse por este artículo: "Yo no me siento ofendido por esto".