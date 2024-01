Jordi Évole acusa a "un sector minoritario del indepentismo" de manipular sus palabras provocando un "linchamiento" hacia él

El periodista y presentador Jordi Évole ha denunciado en X (Twitter) que un sector "minoritario del independentismo" está manipulando sus palabras en el programa Col.lapse, de TV3, en el que aseguró que no había problema porque la cadena autonómica catalana se "españolizara".

Évole hablaba con el presentador, Ricard Ustrell sobre el momento por el que pasa la tele catalana, defendiendo que está en un proceso de apertura. "Hay quien dirá que es un problema porque se está españolizando...", decía el presentador. "¿Qué problema hay con españolizarse? ¿En qué país vivimos?", respondía Évole, con una sonrisa.

Ese corte, de apenas 25 segundos, fue publicado entre otros por el periodista catalán Miquel Bonet, que llamaba directamente al linchamiento. "Me parece increíble que no se esté linchando ese energúmeno. Al ministro Wert se le pusieron cuernos y cola por menos (merecidamente)", escribía en Twitter.

A ese tuit respondía Jordi Évole, asegurando que se había utilizado ese fragmento "con la clara voluntad de manipular mis palabras". "A partir de ahí linchamiento, amplificado por publicaciones digitales".

Aquest sector minoritari de l’indepdentisme ha utilitzat només els 25 primers segons del que vaig dir, amb la clara voluntat de manipular les meves paraules.



A partir d’aquí linxament, amplificat per publicacions digitals.



Les actituds que busquen no analitzar el fons del que… https://t.co/xOhKGwdtSS — Jordi Évole (@jordievole) January 22, 2024

Évole explicaba que en su respuesta, que no aparece en el vídeo cortado compartido, defendía "una televisión pública que penetre lo máximo posible en una sociedad que es diversa". Así, el tuit con el vídeo cortado buscaba "desvirtuar, linchar o directamente insultar", según Évole.

"Si ya no se puede ni escuchar y dialogar, lo que queda da mucho miedo", decía a modo de reflexión el periodista, responsable de programas como Lo de Évole o No me llame Ternera.