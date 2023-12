Joana Flaviano, ganadora moral de 'El conquistador': "He demostrado que somos fuertes tanto física como psicológicamente"

Miguel, uno de los hermanos gemelos de los Yocahu, ha sido el ganador de El conquistador, el reality de aventura extrema de La 1, que emitió su final este lunes.

Y a pesar de que la victoria es justa y conforme a las normas, muchos son los que consideran que la ganadora moral fue la exfutbolista Joana Flaviano, que casi le arrebata la victoria en el último momento, porque la concursante protagonizó una remontada épica y estuvo a punto de convertirse en la primera en coger la bandera del concurso, tras una serie de pruebas durísimas y de riesgo.

El esfuerzo de Joana no fue suficiente, porque Miguel, que se llevó los 100.000 euros del premio, siempre estuvo muy atento a los movimientos de la exfutbolista, y de los compañeros que llegaban por detrás, aunque sólo Joana consiguió llegar a los últimos metros del acantilado por el que tenían que trepar.

"Ya es hora de que todas las mujeres empecemos a creer más de lo que el resto cree o confían en nosotras. Pese a que yo hoy no haya ganado, creo que he demostrado que somos fuertes tanto física como psicológicamente", decía la concursante justo después de acabar la prueba. "Que nadie os diga que no podéis con algo", les decía a las niñas que pudieran estar viéndoles.

La ganadora moral

Joana Flaviano viene de Lezama. Esta exfutbolista profesional del Athletic Club ya fue participante de la edición vasca de El Conquistador, por lo que no ha superado uno, sino dos durísimas estancias en República Dominicana.

Estudió INEF y ahora trabaja como Policía Municipal. Amante de todos los deportes, sobre todo los de aventura, practica pádel, ciclismo, pesca submarina, surf, escalada...

Le gusta ponerse al límite deportivamente hablando. Se implica, lo da todo en las pruebas, disfruta compitiendo. Cree en sus capacidades, se considera una persona hábil y luchadora.