Jessica Bueno estalla contra Luitingo tras ser acusada de aprovecharse de sus exparejas: "No estoy dentro de ese bote"

Tras casi diez años alejada del foco, la modelo Jessica Bueno ha vuelto al ojo público de la mano de Gran Hermano VIP. A pesar de que hace tan solo una semana que llegó a la famosa casa de Guadalix, la concursante sevillana ya ha protagonizado su primera gran discusión.

Todo comenzó cuando Luitingo soltó delante de varios de sus compañeros un comentario desafortunado que no le sentó nada bien a la ex de Kiko Rivera. "Hay muchas mujeres y hombres que se aprovechan y hay que tener cuidado", comentaba el cantante sin mencionar directamente a Bueno.

Sin embargo, la modelo de 33 años, lejos de quedarse callada, decidió defenderse de una crítica con la que se sintió ofendida. "Yo no soy así y te puedo poner muchos ejemplos de personas que no tienen por qué ser así", le señala la joven al cantante, mostrándose en una actitud agresiva. "Lo único que digo es que se generaliza", añade.

Y es que, a pesar de que siempre ha preferido preservar su intimidad, la sevillana ha sido juzgada en numerosas ocasiones por, supuestamente, aprovecharse del dinero y la fama de sus exparejas, desde Kiko Rivera, con quien tuvo a su primer hijo, Fran (10 años), hasta el futbolista Jota Peleteiro, con quien rompió su relación en 2021 y tiene en común dos pequeños, José Ignacio (7 años) y Alejandro (2 años).

"No por el hecho de estar con una persona que tiene más dinero que tú, quiere decir que estés con ella por eso", explica Bueno, tras pedirle a su compañero que no vuelva a generalizar. "Yo no soy. No estoy dentro de ese bote", aclara, argumentando que, desde fuera pueda percibirse así.

Pocos minutos después de este gran desplante de Jessica, el cantante no ha podido evitar derrumbarse frente a algunos de sus compañeros tras sentir que se malinterpretaron sus palabras. "Yo sin familia no vivo...", confiesa Luitingo antes de que su voz se quiebre.