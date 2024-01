Jenni Hermoso habla sobre su situación sentimental: "Antes no separaba mi vida personal del futbol"

Jenni Hermoso fue la primera invitada en el estreno de la nueva temporada de Planeta Calleja. La ganadora del mundial de fútbol viajó con Jesús Calleja hasta Gullfoss, Islandia. En la hora de la cena, en un restaurante, se acordaron de First Dates.

Comentando el programa, Calleja fue directo con la futbolista: "¿Estás enamorada?". Ella respondió negativamente, aunque sí afirmó haberlo estado anteriormente.

"De las mejores cosas que he descubierto últimamente es vivir conmigo", explicó Hermoso. "Yo era una persona que no separaba mi vida personal del fútbol. Si estaba mal, era un desastre", le confesó al presentador.

Jenni aseguró que era "intensita" en el amor, refiriéndose a que necesitaba que estuvieran encima, cosa que ha cambiado. "He llegado a pasarlo mal de que se te haga pedacitos el corazón", añadió.

Tras ello, Calleja le preguntó con respeto por su homosexualidad, algo que Hermoso contestó sin problemas: "Nunca he dicho abiertamente que me gustan las chicas. Es algo que era tabú siempre, pero nunca he hecho falta preguntar, la gente lo sabía".