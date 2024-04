'La isla de las tentaciones' cierra sus debates destapando una nueva infidelidad en directo: "Estoy muy arrepentido"

Sandra Barneda abrió el debate final de La isla de las tentaciones anunciando que había un bombazo: "Una relación va a acabar esta noche". Una de las parejas actuales había cometido una infidelidad y había pruebas.

La presentadora desveló que se trataba de Álex, exnovio de Marieta y actual novio de Gabriella, su tentadora. "Lo que pasó es que una chica me pidió una foto y al final era un vídeo, pero no pasó nada más", aseguraba al comienzo el chico.

Su novia le apoyó: "Hasta que no haya pruebas, le creo". Pero, hay que tener cuidado con lo que se desea. El programa emitió todas las pruebas necesarias, desde conversaciones por chat, hasta audios y fotografías.

Finalmente, Álex confesó que había sido infiel: "No quería llegar a este punto porque no quiero meter a terceras personas". Gabriella se fue llorando del plató y fue Sandra quien la consoló con un abrazo. "Me fallaron y tenía miedo a que me fallaran otra vez", explicó la chica.

"Lo único que le pedí y que le dije que no podía pasar por alto era una infidelidad", señaló entre lágrimas y sollozos la joven. "Creo que esto es un poco violento", se percató Álex, que abrazó a Gabriella.

Por si no hubiera pocas pruebas, Alba, la chica de la infidelidad, conectó en directo: "Nos enrollamos y fuimos a un hotel". Gabriella le mandó un mensaje claro. "Querías un minuto de tele, pero me deberías haber llamado y contármelo", le dijo. "Me tienes bloqueada", le contestó Alba.

Finalmente, la pareja dejó en el aire su relación y se marcharon con el consejo de la psicóloga, Arantxa Coca: "Tomaros unos días de reflexión, habéis perdido la confianza y hay que trabajar mucho para recuperarla".