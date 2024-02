Isabel Preysler ha celebrado este fin de semana una fiesta familiar por su 74 cumpleaños, en la que han asistido algunos de sus hijos y nietos. La socialité ha hablado con Beatriz Cortázar, quien ha detallado el buen estado en el que se encuentra la madre de Tamara Falcó, quien está disfrutando de su soltería.

"Está descubriendo lo que es la vida de single. Ella nunca la ha tenido, y resulta que a su edad, pasados los 70, está viviendo esa libertad que todas las mujeres deberíamos vivir en la vida", ha explicado la colaboradora de Y ahora Sonsoles.

Por esta línea, Cortázar ha señalado: "De lo que menos intención tiene este año que acaba de comenzar es de encontrar un hombre que le quite el sentimiento de libertad, de disfrutar de sus hijos y de la vida", ha indicado la periodista en Y ahora Sonsoles".

Isabel Preysler le ha detallado en una llamada con la colaboradora cómo ha sido su cumpleaños: "He tenido un día fantástico, familiar, pero muy bien. Lo he pasado estupendamente".

"Mi nieto mayor ha venido para mi cumpleaños y eso me ha hecho mucha ilusión. Es el hijo de Chábeli, Alejandro", ha destacado la celebrity. Además, ha apuntado: "También estaban Tamara e Íñigo, mi sobrino Álvaro con su mujer, Cristina, una amiga mía, Carmen...".

"Lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido, hemos cantado 'Happy Birthday', nos hemos reído mucho y he recibido muchísimos regalos. Muchísimas flores, y los regalos me han gustado muchísimo", ha detallado la cumpleañera.

De hecho, ha aclarado sobre los regalos: "No puedo decir cuál me ha gustado más, porque sería muy feo. Muchos años tengo que cambiar alguno por la talla o porque me gusta más otro color, y este año no tengo que cambiar ninguno. Todos me han gustado muchísimo".