Isabel desvela en 'Pasapalabra' el curioso motivo que le ha llevado participar en el concurso

Tras caer derrotado en el último programa, Moisés tuvo que enfrentarse este jueves a la temida Silla Azul, la prueba más odiada por los concursantes de Pasapalabra.

Antes de comenzar a jugar, Cristina Alvis desveló el curioso motivo por el que la participante aspirante, Isabel, había acudido al concurso de Antena 3.

"Isabel está para jugar en La Silla Azul, pero realmente lo hará acordándose de su marido", destacó la azafata del programa. Roberto Leal le preguntó el motivo de la afirmación de su compañera.

Isabel y Moisés, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Iba a venir él al casting, le llamaron, no podía y tuve que ir yo. Me ofrecí y me aceptaron", explicó la concursante: "Le mando un mensaje con mucho cariño", señaló refiriéndose a Álvaro, su pareja.

El presentador le dio a elegir entre la L y la P, quedándose con la primera y dejándole la P a Moisés. Tras varios cambios de turno, fue la aspirante la que cometió el primer error.

Tras acertar la siguiente, cometió un nuevo fallo, por lo que quedó eliminada y Moisés se fue con el equipo azul para acumular 144 segundos y vencer en El Rosco a Óscar.