Irene Rosales vuelve a la televisión después de casi tres años alejada de los medios

Después de casi tres años alejada de los platós de televisión, Irene Rosales ha vuelto a Telecinco como colaboradora del programa Fiesta, que presenta los fines de semana Emma García. La mujer de Kiko Rivera ha sido recibida entre aplausos de sus compañeros y se ha fundido en un gran abrazo con la presentadora antes de comentar cómo se encontraba después de todo este tiempo de desconexión mediática.

"Bienvenida, Irene, estás guapísima, qué alegría tenerte aquí con nosotros, ¿cuánto tiempo ha pasado?", ha manifestado Emma García en su recibimiento.

La colaboradora ha respondido que la última vez que estuvo en Telecinco fue en plena pandemia de la covid "porque no había público. Cuando yo me fui no había nada", ha recordado mirando a su alrededor. "Este verano haría tres años", ha agregado.

Respecto a cómo han sido esos "tres años sin pisar la tele", la colaboradora se ha sincerado al contar que no lo ha echado de menos, ya que se fue "por voluntad propia", tal y como ha señalado Emma García.

"He sido muy feliz, no te lo puedo negar", ha admitido Rosales. La mujer de Kiko Rivera ha aprovechado para no pensar en los demás y centrarse en ella y los suyos durante todo este tiempo.

"Me he cuidado, me he centrado en mí, he disfrutado de mí, sigo disfrutando de mí y ahora estoy muy contenta de poder estar un ratito con vosotros para comentar Supervivientes", ha declarado.

"Estamos felices y yo también estoy feliz de tenerte", ha zanjado Emma García, a lo que Rosales le ha dicho que ella también está "muy contenta" de regresar tras este parón.