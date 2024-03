Kiko Rivera cuenta cómo vivió la detención de su amigo Antonio Tejado

Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, está a punto de cumplir un mes en prisión por su implicación en el robo a la casa de su tía. La Policía lo detuvo el pasado 9 de febrero junto a otras siete personas como presunto integrante de una banda dedicada a asaltar con violencia en casas de lujo del Ajarafe sevillano, entre ellas, la de María del Monte. La noticia de su arresto ha supuesto un shock para todos aquellos que lo conocían, incluido Kiko Rivera.

La amistad que en su día compartieron María del Monte e Isabel Pantoja unió desde muy jóvenes a Kiko Rivera con Tejado, de ahí que sus palabras sobre lo ocurrido despertasen un gran interés.

A pesar de que estuvo semanas evitando responder sobre el asunto, el hijo de la tonadillera ha concedido una entrevista a la periodista Pilar Vidal para ABC, donde se ha sincerado sobre lo que ha supuesto para él la detención y entrada en la cárcel de Tejado.

"Es un tema que no quiero tocar porque vengo de promoción musical", ha comentado en un primer momento de la entrevista, aunque finalmente ha desvelado el impacto que ha tenido para él todo lo sucedido con el sobrino de María del Monte.

"Pero que quieres que te diga, es algo tan sumamente fuerte que no sé ni que decirte", ha expresado Rivera. "Cuando me enteré me quedé impactado y no solo por él, sino porque yo también conozco a la familia entera", ha añadido.

En este sentido, el hijo de Isabel Pantoja ha contado que "siempre" se ha llevado "muy bien" con la familia de María del Monte, de ahí que cuando pasan estas cosas "uno no sabe ni en qué pensar, ni qué decir".

"Te pilla fuera de juego y no sabes qué es correcto hacer. No me ha pasado nunca nada así y no sé cómo reaccionar en un caso así de fuerte", ha zanjado Kiko Rivera.