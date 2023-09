Inmaculada Galván, en el 30 aniversario de 'Madrid Directo': "Con ese programa tuve un hijo mayor estupendo y ojalá siga creciendo"

La periodista Inmaculada Galván se puso sola frente a la cámara aquel 23 de septiembre de 1993 en el que nacía Madrid Directo, un programa de Telemadrid que se caracterizaba por conectar en directo con los reporteros y hacer una información fresca y cercana de servicio ciudadano. El espacio cumple ahora 30 años en emisión.

¿Que era lo más difícil y lo más satisfactorio de hacer Madrid Directo ?Lo más satisfactorio es hacer servicio público, es decir, sentir y saber que has ayudado a alguien. Al mismo tiempo, eso es lo más difícil, junto a enfrentarte a casos como por ejemplo el 11 M. En esos momentos en los que se te cae el alma al mismo tiempo que lo estás viendo y lo padeces con la gente que lo está sufriendo. Esos momentos son muy, muy duros. Te afectan momentos en los que tienes que contar una historia en la que hay un maltrato a un niño o a un anciano... Uf, con cosas es que se te saltan las lágrimas. Pero luego, si has hecho un buen servicio, si has ayudado a alguien, es maravilloso y te vas a casa con una sensación de decir ‘hoy ha valido para algo el programa que he hecho’. Eso es lo mejor.

Además, presentadores y reporteros no se mostraban impasibles…Claro, el programa no es como informativo, que ya no son tan rigurosos, pero antes, cuando nosotros empezamos, eran como muy rígidos. En Madrid Directo si te salían los sentimientos se podían ver. Cuando ocurre el 11 M y empiezas a ver testimonios que van llegando en ese momento y los ves por primera vez, al mismo tiempo que la gente que no se te salten las lágrimas es difícil. Quien sea capaz de hacerlo, maravilloso, pero pero yo no pude, a mí se me saltaban. También me pasa cuando ves determinadas injusticias, a mí me afecta muchísimo las cosas contra personas mayores… Creo que al final es lo mismo que está sintiendo la gente en casa.