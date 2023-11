La inesperada indirecta de Chenoa en 'OT 2023' a su relación con Bisbal dentro de la Academia: "No voy a entrar ahí..."

OT 2023 se puse esto lunes en pie y lo hizo cerrando un círculo, el de Chenoa como presentadora. También con 16 concursantes nuevos llamados a ser los grandes protagonistas de la edición.

Precisamente cuando la artista hablaba con uno de ellos, Lucas, la mallorquina no pudo evitar acordarse del que fue su pareja durante el concurso, David Bisbal, al que conoció allí mismo.

"Lo que yo me pregunto es, esa novia que tienes, si entras en la Academia...", bromeó la conductora del formato, dando a conocer un poco más del joven concursante e introduciendo, de paso, el tema de las parejas surgidas en el talent.

"No lo voy a decir por experiencia personal, para nada", dijo entonces Chendoa, en clara alusión a su historia de amor con David Bisbal durante la primera edición del concurso.

"No voy a entrar ahí", añadió, como parte de la broma, entre las risas de los asistentes al plató. "¿Estás preparado?", le preguntó a Lucas. "Bueno, ahora sí, que me entra calor", zanjó Chenoa, tras su indirecta a su ex.