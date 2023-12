Inés Cantero le explica a los jueces de 'MasterChef Junior' la diferencia entre ser "cayetana" y ser "choni"

La décima de edición de MasterChef Junior ha comenzado y los más jóvenes ya han demostrado estar llenos de talento. Y es que, no solo son capaces de desenvolverse entre fogones, sino que también son capaces de demostrar que han llegado para darlo todo delante de las cámaras.

Prueba de ello es Inés Cantero, quien ha asegurado que su intención es ser actriz. De hecho, su imitación estrella es la de Tamara Falcó porque, como así ha explicado, es con quien más se siente "identificada".

Y es que, como así ha explicado, ella se siente como "una cayetana" porque es "lo mejor de ambos mundos". Así, según Inés: "Ser cayetano es entre ser pija y normal. Ahí se hace una mezcla y se crea la cayetana".

Que, por otro lado, es todo lo contrario a ser "choni". Porque, como así, ha explicado la pequeña: "Choni es que tú eres así como muy prepotente. Siempre ponen las cejas con cara roneanta, se pintan los labios por encima y el 'eyeliner' (la línea de los ojos) hasta las cejas. Yo no soy choni ni de broma, solo para teatro".

Para conseguir su sueño de ser actriz, la niña participa en muchas obras. Aunque la que más le ha marcado fue en la que tuvo que hacer de Tamara Falcó. "Me puse de pija, me compré una americana rosita y me salió de lujo", explicó Inés.

Además, deja claro que a ella Iñigo Onieva no le cae nada bien: "Entre el programa y yo, Inés Cantero: "No me cae bien el novio de Tamara Falcó" y ponerle los cuernos, así como el Piqué... Yo no lo entiendo".

De este modo, Inés, con apenas 11 años, ha demostrado tener desparpajo ante el público y gracias a él pretende conseguir reinar en esta nueva edición de la versión infantil de Masterchef. Y es que, al fin y al cabo, ella nunca se pierde el programa y se pone un 9 como "nota de fan".