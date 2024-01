Las imágenes del enfrentamiento entre Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera por la custodia de su hijo

Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera ha recordado en una entrevista en ¡De viernes! cómo fue su guerra en los tribunales con la cantante Paulina Rubio, su ex, para luchar por la custodia del hijo que tienen en común, Andrea, actualmente de 13 años. El programa de Telecinco ha mostrado además unas imágenes de 2013 que reflejan cómo eran esos tensos encuentros en sede judicial, donde la artista mexicana se muestra visiblemente alterada y acusa al padre de su hijo de desentenderse del niño.

La decisión de Colate de separarse de la cantante tuvo lugar tras el primer cumpleaños de su hijo. "Ahí ocurrió algo que fue la gota que colmó el tsunami", ha expresado, aunque ha reconocido que la relación "siempre fue muy difícil" desde el principio y que Paulina es una mujer con un carácter "complicado".

En este sentido, desde el programa han mostrado un vídeo de 2013, en el que aparece Paulina Rubio hablando en sede judicial, en la Corte de Familia del Condado de Miami-Dade.

La grabación muestra a la mexicana muy enfadada y en desacuerdo con tener el 50% de la custodia de su hijo, que en aquel momento apenas tenía dos años. Para ello, se justifica acusando a Colate de no atender al pequeño.

"Nicolás se llevó al bebé de compras desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. El bebé estaba enfermo, tenía fiebre, y por ello el bebé cogió bronquitis, bronconeumonía y otras cosas. El niño se puso grave, lo llevamos al hospital. Hay un problema grave con el padre de mi hijo (...). No le importa si el niño tiene fiebre, si el niño tiene diarrea. Lo único que le importaba era ir con su hermana de shopping ese día. Y el niño tenía cuarenta de fiebre, diarrea, vómito", se escucha decir a Paulina Rubio en las imágenes emitidas en Telecinco.

Tras ver el vídeo, el empresario español ha señalado las formas de la cantante: "¿Veis cómo le habla al juez? Pues imaginad... Ahí le estaba echando la bronca al juez", ha destacado.

En este sentido, Colate ha recordado que esa batalla judicial por la custodia de su hijo fue dificultosa, con muchas audiencias en sede judicial, y en donde Paulina Rubio llegó a recurrir a detectives privados para tratar de demostrar que no era un buen padre. Al final, llegó a gastar en abogados más de 500.000 dólares. "Salí adelante gracias al trabajo y a la familia, pero yo por mi hijo hago lo que sea", ha asegurado.

A pesar de toda esa guerra en los tribunales, Colate no logró que su hijo estuviese cerca de él. "Mi hijo ya tiene capacidad de decisión, pero yo no quiero ponerle en esa situación de hacerle elegir dónde quiere vivir, ser padre es hacer sacrificios y eso es lo que yo he hecho siempre, por su bien", se ha referido.