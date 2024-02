Abril Zamora, obligada a detener su clase por los que se congregan a las puertas de la academia de 'OT': "No sois fans, sois pesados"

Abril Zamora se ha mostrado muy molesta con las personas que se congregan diariamente a las puertas de la academia de Operación Triunfo.

Y todo porque, cuando estaba dando una de sus clases, la actriz se ha visto continuamente interrumpida, algo que ha hecho que estalle contra todos los que gritan desde fuera.

"Os amamos, pero callad. Es muy difícil trabajar así, si estáis gritando nombres a lo loco. Eso no es de ser fans, es de ser pesados", ha comenzado diciendo, visiblemente molesta.

"Gracias por venir, os quieren muchísimo, pero es que no podemos", se ha quejado Abril. "Podéis iros a hacer otras cosas divertidísimas. Me da pena que no podamos avanzar con este escándalo, con este griterío".

Para el final, una petición: "Por favor, si alguien no está viendo ahí fuera, callad. Si nos queréis, callad".

OT 2023 encara este lunes su recta final con una nueva gala en la que el público elegirá entre Lucas y Chiara y el programa, a través del jurado y los profesores, elegirán a los tres primeros finalistas.