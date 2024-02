Bertín Osborne, en plena actuación, comunica una drástica decisión sobre su futuro: "Estoy hasta...."

A la tercera va la vencida. Bertín Osborne ofreció este domingo el concierto en Alicante aplazado hasta en dos ocasiones por motivos de salud.

Sobre el mismo escenario, el artista, además de ofrecer un amplio repertorio de su discografía, comunicó su drástica decisión sobre su futuro profesional en televisión.

"Para mí es muy bonito volver renacido", ha reconocido el cantante, que, poco después, ha subrayado que tiene pensado apartarse de los focos de la televisión.

"Me divierto esto más que la televisión", ha señalado sobre su faceta como músico. "Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito de en medio, porque estoy ya hasta los huevos".

"Ya me queda menos, ya me queda menos", ha advertido el cantante, en plena tormenta mediática tras el nacimiento del hijo que ha tenido con Gabriela Guillén.

Sobre su enfermedad por Covid, ha explicado: "Me levantaba y me caía. Nunca he estado tan mal. Para mí es muy bonito volver porque de verdad, de verdad que os tengo que decir que lo he pasado muy mal. Volver aquí y empezar otra vez, ha sido muy especial".