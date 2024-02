Gabriela Guillén muestra en televisión sus fotos con Bertín Osborne: "Tengo todo relatado"

Mucho se ha cuestionado en varios programas de Telecinco sobre la relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne, hasta el punto de especular sobre la fecha exacta de la ruptura de la pareja. La paraguaya ha querido zanjar ahora la polémica en una entrevista a ¡De viernes!, donde ha mostrado las fotografías que probarían que su relación ha durado mucho más de lo que se pensaba.

"Yo he tenido una relación de muchos meses con ella", aseguró el cantante y presentador en uno de los vídeos de Instagram donde ha tratado de defenderse del acoso mediático que levantó su nueva y paternidad. Osborne calificó el noviazgo con Guillén como "una relación estupenda y fantástica", y en su momento reiteró en que la joven "no ha sido una más" en su lista de conquistas.

Desde entonces, varios colaboradores de distintos programas de Telecinco comenzaron a especular sobre el tiempo que fueron pareja, asegurando que ya habían roto en la Feria de Abril del año pasado, algo que Gabriela Guillén ha negado y lo ha demostrado enseñando a cámara varias fotografías.

"Estábamos muy bien en la Feria de Sevilla. De hecho, él me dijo que no asistía a ese tipo de eventos, pero que lo hacía por mí, porque me hacía mucha ilusión, era la primera vez que yo iba a la feria, y por eso me regaló el vestido de flamenca, porque le hacía ilusión a él también. Él se fue en caballo y yo me fui en un coche con mis amigas, y estuvimos también en una caseta", ha recordado.

Ha sido entonces cuando Guillén ha mostrado algunas de esas imágenes en las que sale con el traje de sevillana posando junto a Osborne. "Me parece tan ridículo que se monte tanta película por una tontería...", ha valorado al enseñar las fotos.

"Hemos tomado fotos, hemos comido, tan tranquilamente", ha descrito Guillén sobre aquel día. Guillén ha reconocido que Bertín Osborne "estaba agobiado por la gente que había, pero no conmigo".

El programa presentado por Santi Acosta ha recordado también que no solo se especuló con su ruptura en la Feria de Abril, sino que cuando fueron a la fiesta del Turronero, ya no eran pareja y "no se hablaban". Gabriela Guillén ha vuelto a desmentir todos estos rumores y ha asegurado que la fecha de su ruptura con Bertín Osborne fue "después" de la fiesta del Turronero.

"Estábamos juntos, muchas personas nos vieron juntos. Te puedo enseñar las fotos que nos hemos hecho. Sí que estábamos juntos", ha insistido Guillén al mostrar con su teléfono móvil una imagen en la que aparecen sonrientes en la fiesta.

"Tú guardas todas las fotos y los mensajes, ¿no?", le preguntó entonces Santi Acosta. "Sí, tengo todo, todo relatado. En su momento saldrá todo si es necesario", ha zanjado Guillén.