"El Salvados que más me ha costado hacer porque, por primera vez, soy uno de los protagonistas de la historia que os vamos a contar", comenzó Gonzo su programa de este domingo, titulado Jesuitas 87. Y es que el presentador de La Sexta ha regresado al Colegio Apóstol Santiago de Vigo en el que estudió y que está siendo investigado por abusos a alumnos.

El periodista, tras pasar por casa de sus padres y repasar las orlas académicas, se reencontró con Miguel y Elisa, excompañeros de clase, y recordaron los malos momentos vividos en el bar frente al colegio.

Entre otras cosas, el conductor del programa rememoró algunos de sus peores experiencias y cómo le han afectado a su vida incluso actualmente: "El peor recuerdo que tengo y el profesor que tengo clavado en la cabeza y que me sigue apareciendo muchas veces es un seglar, que tenía algo peor que el pegar, y eso ahora se llama bullying".

"Te pegaba delante de los compañeros, pero lo peor es que te insultaba y se mofaba de ti, y hacía que el resto de la clase se riera de ti", aseguró Gonzo, que señaló que este mismo docente le llamaba "gordo y elefante".

"Yo cuando me veo en la tele a veces y veo que he hecho una mala pregunta o que el programa no está bien o que hay críticas, de lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de ese profesor en su casa disfrutando al leer esas cosas malas", sostuvo el presentador. "Me parece acojonante que, con más de 40 años, cuando algo me va mal, lo primero que pienso es que hay gente que está disfrutando, gente que no he vuelto a ver en mi vida".

Su excompañero Miguel recordó la violencia física que ejercían los profesores: "Aguado te levantaba tirándote de las patillas, Eliberto daba manotazos que te tiraban del pupitre". "Nos hacía fotos y nos decía la pose que teníamos que poner. Eso no se le puede hacer a una niña", contó, por su parte, Elisa.

El presentador contó con otros testimonios de excompañeros, que contó cómo un cura le obligaba a "confesarse" con seis años: "Obviamente, el recuerdo lo tienes, el olor del sebo de la nariz del cura, el pantalón gris del cura, y cómo mi mano iba al pantalón. ¿Qué hacía yo tocando el pantalón del cura?".

Gonzo visitó a Didí, una exprofesora que relató cómo se enteró de los abusos sexuales a un estudiante: "Lo llevé al cuarto de baño y lo lavé, y lo metí en la sala de profesores. Fui al despacho de Aguado llorando y le dije: 'Hermano, nos pasó lo peor que nos puede pasar en la vida', y él me dijo: '¿Murió algún niño?'. Y yo le dije que peor que eso, y se lo conté. Se puso de pie, se agarró la cabeza y se volvió loco. Por eso te digo que no se sabían las cosas". Según narró, esa persona que cometió esos actos era el enfermero, que no se le expulsó, sino que fue trasladado.

El conductor de Salvados también contó con Antonio Allende, responsable de la Compañía de Jesús para los 68 centros de España, quien aseguró que no conocían estos abusos. "Como exalumno, es difícil de creer lo de que no se enteraran de lo que estaba pasando, porque en mi colegio de las cosas que pasaron nos enteramos todos", rebatió Gonzo.

"No sabíamos el impacto que esto estaba generando y de lo que estas personas realmente estaban haciendo. Yo quiero pensar que realmente no nos dábamos cuenta de la gravedad del tema", insistió Allende.