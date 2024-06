Gonzalo asume sus errores en la primera prueba de la gran final de 'MasterChef': "He querido ir más rápido que el chef"

La primera prueba de la gran final de MasterChef 12 fue la ya conocida, 'Sigue al chef'. En esta ocasión, fue Jesús Sánchez el chef que guio a los cuatro finalistas: Gonzalo, Samya, Ángela y María.

Ángela se mostró un poco estresada por la velocidad a la que iba la prueba. "Voy sofocada, parece una clase de spinning", aseguraba la aspirante. Pero, definitivamente, la primera víctima del tiempo fue Gonzalo.

"Me siento fatal", explicaba el único hombre de la final. "Se me ha olvidado hacer un paso", afirmaba. "O tres", rectificaba. De esta forma, aceptó su derrota antes de que la prueba acabase: "Iré a la prueba de exterior".

Al plato lo bautizó como 'Prisa mata', por sus fallos, y en la tarima enumeró esos errores que le hicieron hacer el peor plato de la prueba: "He querido ir más rápido que el chef porque no me daba tiempo".

Samantha Vallejo-Nágera le dio la razón al aspirante, y le recomendó quitarse el amuleto que llevaba. "El plato no tiene nada que ver con el de Jesús", criticó Pepe Rodríguez. Sin embargo, le dieron la enhorabuena por el aliño.

Quítate eso y ponte un friendship bracelet. Hazme caso amiga #MasterChef pic.twitter.com/9C0WPAQ4Md — MasterChef (@MasterChef_es) June 10, 2024

De esta forma, la ganadora de la prueba fue María. La aspirante fue la primera en conseguir la ansiada chaquetilla y se convirtió en la primera duelista para la gran prueba final.