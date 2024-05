Jordi Cruz hace llorar a Ángela en 'MasterChef': "Me has puesto nerviosa"

Con cada semana que pasa, las pruebas en decimosegunda edición de MasterChef aumentan su dificultad. Prueba de ello se vivió en la última entrega del concurso de cocina, donde los participantes tuvieron que replicar elaboraciones de los chefs más conocidos.

Para ello, algunos de los concursantes de la edición Celebrity como Mario Vaquerizo o María Zurita acudieron a los fogones para poder ayudar. Aunque, por mucho que se intentó hacerlo todo perfecto, lo cierto es que Ángela acabó viviendo un duro encontronazo con Jordi Cruz.

La concursante debía hacer un cangrejo de río, con aceite de orza y su cuerpo crujiente. Un plato que para María Zurita era "muy fácil" aunque Ángela aseguró que no se había "enterado de nada". Prueba de ello fue el problema que tuvo con el control del tiempo.

Jordi Cruz fue muy crítico. RTVE

"Tranquilos, ahora corro", intentó mantener la calma ella, aunque para el jurado fue una actitud demasiado sobrada. "Despistada y confiada la he visto (...) Te hemos dicho: 'Te quedan dos minutos', y tu respuesta ha sido: 'Tranquilos, eh", le echó en cara Jordi Cruz al probar su plato.

Al escuchar la valoración, Ángela intento remediar el pensamiento de televisivo asegurando que había sido su "peor cocinado". Sin embargo, sus palabras poco pudieron hacer para cambiar la opinión de Jordi, que siguió insistiendo hasta que la concursante rompió a llorar: "Lo he pasado fatal para que me digan que voy de sobrada, que es mentira".

"No me gusta que me digan eso. En todo el cocinado no he dicho nada. He estado cocinando como he podido", confesó en los totales, aún muy decepcionada con la actitud de su superior. "Me siento frustrada".

Zurita no dudó en aplaudir el trabajo de Ángela, mientras Jordi llegó a asegurar que la concursante había culpado a la que fuera participante: "Ha dicho que tu explicación no le ha venido bien, que no ha estado completa". Yo no he dicho eso. Es porque me has puesto nerviosa, Jordi. Porque me has dicho que soy una sobrada", se defendió.