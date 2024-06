Hace más de dos años que el cine español perdió a una de sus musas, Verónica Forqué, y poco más desde que hiciera una de sus últimas apariciones en televisión, en MasterChef Celebrity 6, donde su abandono por salud se emitió un mes antes de su muerte e hizo que la sombra de la responsabilidad se cerniera sobre el programa.

Las imágenes de su participación en el talent cobraron un sentido distinto tras saber que se había quitado la vida, y la polémica se convirtió en lo que más acompañaba al concurso en los titulares.

Es imposible olvidar todavía el triste final de la 'chica Almodóvar', especialmente para sus compañeros de profesión. Y así lo demostró Lucía Álvarez, actriz y directora que quiso recordarla con un alegato en favor de la salud mental, y para ello publicó en redes un fragmento de MasterChef Celebrity.

Alguien dice claramente “No puedo más” y la respuesta es “Me estás haciendo polvo” porque deja el programa. Absolutamente inaceptable.



La salud mental no se vende. Ya está bien.



Muchos te seguimos queriendo, Vero. ♥️#veronicaforque #masterchef #saludmental pic.twitter.com/RhhYV23VAb — Lucía Álvarez (@Lucia_Alvarez_) May 20, 2024

"Alguien dice claramente 'No puedo más' y la respuesta es 'Me estás haciendo polvo' porque deja el programa. Absolutamente inaceptable", escribió. "La salud mental no se vende. Ya está bien. Muchos te seguimos queriendo, Vero".

Aunque la publicación sigue en X (Twitter), Álvarez se quedó sorprendida al descubrir que Instagram había eliminado su post, y así lo denunció este lunes.

"Querida Verónica, Instagram me ha censurado la escena de MasterChef en la que dices que no puedes más", aseguró. "Que sepas que no te olvidamos, que te queremos mucho y que seguiremos pidiendo respeto a la salud mental".